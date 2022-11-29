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الثلاثاء، 29-11-2022 05:42 م

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

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الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد برئاسة سعادة السيد غسان إيليا قسطندي نقل، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تالياً، استناداً لأحكام المادة (5) فقرة (أ) من قانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2015 :

سعادة السيد سعد نبيل يوسف المعشّر

سعادة السيد وليد عبدالقادر أحمد الطروانة

سعادة السيدة منى غياث منير سختيان

سعادة السيد عمر ميشيل يعقوب حمارنه

سعادة السيد ثائر أحمد عبدالهادي النجداوي

سعادة السيدة فاديه فتحي منيب سماره

سعادة السيد أحمد رافع محمد الهنداوي

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سعادة السيد زيد "محمد كمال" فهيم الفرخ

 

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