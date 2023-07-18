الثقافة تعلن عن دورات تدريبية مجانية في معهد إربد للفنون

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن عقد دورات تدريبية مجانية في معهد إربد للفنون الجميلة، مدتها سنتان دراسيتان.

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وتتضمن الحقلين التاليين: الفنون التشكيلية: "رسم صغار، ورسم يافعين، ورسم كبار". الفنون الموسيقية وتتضمن العزف على البيانو والعود.



يشترط في المتقدم أن يكون العمر لطلبة رسم صغار من 10 سنوات ولغاية 13 سنة، العمر لطلبة رسم يافعين من 14 سنة ولغاية 17 سنة، العمر لطلبة رسم كبار من 18 سنة ولغاية 45 سنة، والعمر لطلبة الموسيقى من 8 سنوات ولغاية 25 سنة.



علما أن جميع الدورات التدريبية مجانية، ومدة الدورات سنتان دراسيتان، باستثناء تخصص رسم صغار لمدة سنة واحدة فقط، كما يحق للجنسية غير الأردنية التسجيل لهذه الدورات، وبحسب النظام المتبع في الوزارة.



وعلى الراغبين بالالتحاق في هذه الدورات التدريبية، تعبئة نموذج خاص بالتسجيل خلال الفترة من 23-7 ولغاية 27-7-2023، في معهد إربد للفنون في مديرية ثقافة إربد، طريق إربد الحصن، خلف محطة عاشور للمحروقات، وبجانب بيت الشباب والتدريب المهني.