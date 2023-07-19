مديرية شباب إربد تنظم معسكرا للمسارات السياحية للذكور

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد اليوم الأربعاء، وضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، فعاليات معسكر مسارات سياحية للذكور، وذلك بمشاركة 40 شابا من المراكز الشبابية، ومنها مركز شباب إربد، مركز شباب الوسطية، مركز شباب وشابات غرب إربد ومركز شباب حرثا، ضمن الفئة العمرية من (18-24 عاما) .

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ويهدف المعسكر إلى التعرف على المواقع السياحية في الأردن، وإكساب المشاركين أنماطًا صحية سليمة وبناء منظومة قيمة للحفاظ على الممتلكات والبيئة والطبيعة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، إضافة للتعريف بتاريخ الأردن، و تعزيز الثقافة السياحية وثقافة التطوع لدى الشباب المشاركين في المعسكر .



وتضمنت فعليات المعسكر زيارة ميدانية الى منطقة أم قيس الأثرية و منطقة الشعلة موقع معركة اليرموك، و العشة ، وزيارة لجمعية مزارعي الرمان في بلدة كفرسوم بلواء بني كنانة.