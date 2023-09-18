الإثنين 18-09-2023
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الإثنين، 18-09-2023 12:21 ص

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الجحافل الثقافي الأول في ملكا

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الوكيل الاخباري- نظم منتدى ملكا الثقافي، وبالتعاون مع نادي ملكا الرياضي، مساء اليوم الأحد، مهرجان الجحافل الثقافي الأول، بحضور عدد كبير من أهالي البلدة، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية 2023.اضافة اعلان


وخلال المهرجان، الذي يستمر يومين، وأدار فعالياته الأديب موسى النعواشي، أشاد رئيس منتدى ملكا الثقافي محمود ملكاوي بجهود المشاركين واهتمامهم.

من جهتها، أعربت راعي الحفل رئيسة مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف، لين ملكاوي، عن سعادتها ودعمها المتواصل لقطاع الثقافة والشباب في البلدة.

وقدم رئيس ملتقى الشعلة الثقافي، الدكتور إبراهيم الطيار، موجزاً عن معركة اليرموك بعنوان: "دروس وإضاءات"، كما قرأ الشعراء محمد العودات، أماني المبارك، وفرح أبو دلو، قصائد شعرية منوعة منها القصائد الوطنية والغزلية، التي لاقت استحسان الحضور.

واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات فنية وغنائية منوعة قدمها المنشد جلال القيسي والفنان نزار العيسى، فيما قدمت فرقة وهج الشمس مسرحية للأطفال عالجت مشكلة التنمر، للأديب الكاتب معتصم العيدة وإخراج الفنان عمران العنوز.

 




 

 


 

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