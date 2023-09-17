الأحد 17-09-2023
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الأحد، 17-09-2023 12:57 ص

أنشطة متنوعة للشباب في محافظتي الكرك واربد

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الوكيل الاخباري-نظمت عدد من المراكز الشبابية في المحافظات أنشطة متنوعة خدمة لمنتسبيها من الشباب.

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ونظم مركز شباب غور الصافي اليوم السبت، مسيرا كشفيا في منطقة سد النقع شارك به 15 شابا من أعضاء المركز.


وتحدث رئيس المركز محمد المرادات خلال النشاط، عن دور الحركة الكشفية في تنمية المجتمعات، وبعض المهارات الكشفية والإرشادية مثل الوعد والقانون الكشفي والصيحات والأناشيد الكشفية والإرشادية.
فيما تحدث القائد عبدالله العشيبات، عن أهداف الحركة الكشفية وأهدافها ومراحلها العمرية، إضافة إلى الحديث عن دلالات العلم الأردني وأهميته.
وبين القائد محمد الشعار أدوار ومسؤوليات أفراد الطليعة، وأخلاقيات الزي الكشفي، كما تدرب المشاركين على مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات.
وفي اربد، نظم مركز شباب إربد النموذجي، اليوم، دورة تدريبية لتعليم المهارات الأساسية في الحلاقة، وذلك بمشاركة 21 شابا ضمن الفئة العمرية من 15_17 عاما.

 




 

 


 

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قراءة في كتاب "مرايا الظل" للكاتب احمد الحشوش