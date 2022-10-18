إربد: جمعية العمل البيئي تطلق حملة لتدوير النفايات

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية العمل البيئي بالتعاون مع مجموعة من المطاعم في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، حملة للمحافظة على البيئة "نحو غد مشرق".

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وقال رئيس الجمعية فاروق الهزايمة لـ(بترا)، إن الحملة تهدف إلى تدريب العاملين في المطاعم على فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير من المصدر، ما يسهم في التغير السلوكي على مستوى المجتمع.



واشار إلى أن الحملة ستسهم في الالتزام بإخراج النفايات بأوقات محددة وخفض تكلفة جمع النفايات مع إطالة عمر مكب النفايات، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود التشاركية بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لإحداث التغيير في السلوكيات التي ينتهجها العديد من المواطنين تجاه البيئة والحفاظ عليها.