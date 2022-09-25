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الأحد، 25-09-2022 01:25 م

بلدية إربد: 14 مليون دينار سنويا لجمع النفايات والعمل البيئي

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الوكيل الإخباري - أقامت بلدية إربد الكبرى ورشة تدريبية لعدد من الكوادر العاملة في مجال البيئة وذلك بهدف بحث واقع وتحديات إدارة النفايات الصلبة.

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وقال رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال الورشة إن أهم تحدي تواجهه البلدية يتمثل في مجال العمل البيئي وجمع النفايات حيث يستهلك من ميزانية البلدية ما يقارب 14 مليون دينار سنوياً.


وأكد الكوفحي أن البلدية تسعى من خلال هذه الورش إلى وضع الخطط الهادفة لتحسين سلوك العمال والمراقبين والسائقين وتطوير الخدمة وتقليل التكلفة، مؤكداً أن البلدية تمتلك مشروعاً كبيراً في هذا الجانب ويعتمد نجاحه بشكل كبير على ثقافة المواطنين وهو العنصر الأهم في مشروع البلدية تجاه البيئة.


وأشار إلى أن العمل في مجال النفايات ينقسم إلى ثلاث أقسام هي النفايات نفسها والعامل والإدارة، وأن البلدية تسعى بكل الطرق لزيادة عدد عمال الوطن بحيث ينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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