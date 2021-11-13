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السبت، 13-11-2021 05:17 م

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

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الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية، نظمتها مؤسسة "إربد أجمل"، اليوم السبت، بقاعة بلدية إربد الكبرى أن الفرصة سانحة للشباب أكثر من أي وقت مضى بفرض إرادتهم وقرارهم بمشاركة سياسية نوعية تؤهلهم وتمكنهم من التاثير بدوائر صنع القرار.

وقالت الرئيس الفخري للمؤسسة المهندسة ماجدة شويات، إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هيأت أرضية وبيئة مناسبة لممارسة الشباب دورهم السياسي الفعال من خلال انخراطهم بأحزاب قادرة على تمثيلهم تمتلك برامج ورؤى اصلاحية متقدمة.

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