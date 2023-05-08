الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يبحث مع نظيرتيه النرويجية والبلجيكية جهود حل الأزمة السورية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يُحقق

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري

أسعار القمح عالمياً عند أعلى مستوياتها في أسبوعين

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الإثنين، 08-05-2023 09:54 ص

إرشادات من الدفاع المدني للأردنيين خلال الأجواء الخماسينية

5852


الوكيل الإخباري - وجهت مديرية الدفاع المدني إرشادات للمواطنين للتعامل مع الأجواء الخماسينية التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان


ودعت الرائد نور العبادي، من مديرية الدفاع المدني، المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، عدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة، وفي حال الخروج يفضل ارتداء كمامة للوقاية.


وقالت العبادي لإذاعة الأمن العام الإثنين، إنّ على ربات البيوت مراعاة الأوضاع من خلال وضع القماش المبلل على أطراف النوافذ وأسفل الأبواب لضمان امتصاص الغبار قبل دخوله إلى المنازل.


ودعت المصابين بأمراض تنفسية الى عدم التأخر عن أخذ أدويتهم في مواعيدها لعدم تفاقم حالتهم المرضية خلال الأجواء المغبرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

الصفدي يبحث مع نظيرتيه النرويجية والبلجيكية جهود حل الأزمة السورية

21

العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يُحقق

خخخخخخ

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري

6458b149b50a3

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

ر

الأرصاد تعقد دورة تدريبية متخصصة في الرصد الجوي

jordan-passport-photo

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

أخبار متعلقة
345255309_203172435840421_7477673984823801394_n

الدفاع المدني: السيطرة على 200 حريق خلال عطلة نهاية الأسبوع

ReigDZB9idNsHUJvJtNkd0R4jjBOMMmx5Hj9jm8r

الدفاع المدني: تجمهر المواطنين أعاق فرق الإطفاء في حريق ماركا

0L5A1065

وفاة 3 أطفال بحوادث منفصلة خلال عطلة العيد

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

وفاة و8 إصابات بحادثين منفصلين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

غبار-في-الاردن

الدفاع المدني يحذر: أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للغبار

0L5A1254

وفاتان و8 إصابات بحوادث متفرقة خلال 24 ساعة