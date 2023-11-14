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الثلاثاء، 14-11-2023 08:44 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في مناطق وقاص والفضيين والعرامشة بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب اربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.


وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مواسير و"برابيش" بأقطار وأطوال مختلفة مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

 




 

 


 

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