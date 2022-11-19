إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى خادمة إثيوبية مدة أسبوعين على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة / نساء، متهمة بارتكاب جريمة قتل بحق ابنة صاحبة المنزل وطعن والدتها.

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وحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن عاملة المنزل أقدمت أمس الجمعة، على طعن صاحبة المنزل وابنتها بواسطة سكين استخدمتها من المطبخ، ما أدى إلى وفاة الابنة وإصابة والدتها بجروح.



وأسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لعاملة المنزل تهمة القتل العمد بسبب قتلها للابنة، كما أسند لها تهمة الشروع بالقتل العمد على إثر طعن الأم.



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