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الأربعاء، 24-04-2024 09:47 ص

إشهار رواية خنجر سليمان لصبحي فحماوي

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الوكيل الاخباري- أشهر الروائي صبحي فحماوي، مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية، عمله الروائي الرابع عشر بعنوان "خنجر سليمان"، والذي جاء في 288 صفحة من القطع المتوسط، بحضور حشد من المثقفين والأكاديميين.

وشارك في حفل الإشهار الذي أداره مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، نضال العياصرة، الناقد الفلسطيني جميل كتاني، والكاتبة صفاء الحطاب، والكاتب الدكتور رياض ياسين.

وتقوم رواية "خنجر سليمان" على قصة حقيقية للسوري سليمان الحلبي، الذي قام بقتل القائد الفرنسي كليبر في مصر، إبان حملة نابليون بونابرت، لغزو مصر وبلاد الشام.

وبين كتاني في مداخلته، ان الرواية تحمل أبعاداً كثيرة، فهي تشكل امتداداً للكثير من روايات فحماوي الكنعانية المشهورة، مضيفا "من يقرأ أعمال فحماوي، سيدرك اهتمامه بالقضية الفلسطينية بشكل خاص، والقضايا التي تهم العالم العربي بشكل عام، وفحماوي يسير على قاعدة ضرورة أن يكون للعرب خطاب قومي، يفند المزاعم الغربية الكاذبة".

بدورها، سلطت الحطاب الضوء على غلاف الرواية الذي يحمل جمجمة بشرية تعود لسليمان الحلبي، مؤكدة أن صورة الغلاف تحفز القارئ على محاولة فهم تكوين الرواية، وتجعله يتساءل من باب الفضول، عن الرواية وقصتها وكاتبها وعما تدور أحداثها.

وقالت "عند العبور أكثر إلى النص، نجد عنوان الرواية يصور حالة متكاملة، تعني سليمان الحلبي، وخنجره، ومقاومته المشروعة الكامنة في عقله وقلبه ويده، ضد الظلم والاحتلال واستباحة البلاد والعباد، حيث يمكننا أن نتلمس هنا الخيط الذي يشد هذه الرواية "خنجر سليمان" إلى التاريخ، ويجعلها رواية تاريخية تنطلق من أحداث وذوات حقيقية".

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