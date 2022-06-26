الأحد 26-06-2022
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الأحد، 26-06-2022 09:28 ص

إصابة بعيار ناري خلال مشاجرة مسلحة في الصريح

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أصيب شخص بعيار ناري، مساء أمس السبت، إثر مشاجرة مُسلحة، اندلعت بين مجموعتين في بلدة الصريح بمحافظة إربد.

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وقال شهود عيان لـ " الوكيل الإخباري" إن اطراف المشاجرة استخدموا الأسلحة النارية، موضحين أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمتوسطة. 

وأكدوا أن المشاجرة جاءت على إثر قيام أحد الأطراف "ببتر أصابع يد آخر" الأمر الذي أدى لنشوب المشاجرة المسلحة، موضحين أن قوات الدرك والأمن تواجدت بالمكان. 

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