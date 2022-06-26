إصابة بعيار ناري خلال مشاجرة مسلحة في الصريح

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أصيب شخص بعيار ناري، مساء أمس السبت، إثر مشاجرة مُسلحة، اندلعت بين مجموعتين في بلدة الصريح بمحافظة إربد.

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