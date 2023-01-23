إصابة 12 شخصاً بالاختناق بسبب تسرب غاز من مدافئ بـ 3 حوادث منفصلة

الوكيل الإخباري - قال الملازم عبد الله السعودي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إن الكوادر تعاملت مع إصابة 12 شخصاً بالاختناق جراء استنشاق الغازات المنبعثة من مدافئ في 3 حوادث منفصلة بكل من معان والمفرق وإربد.

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وبين السعودي، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن جميع المصابين نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وحالتهم العامة متوسطة.

وأهاب بالمواطنين بتفقد الأنابيب وموانع التسرب التي تتسبب بتسرب الغاز من المدافئ وبالتالي الإصابة بحوادث الاختناق.



وقال إن من أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، سقوط شخص داخل حفرة امتصاصية في عمان، ونتج عن الحادث وفاة الشخص بعد أن تم نقله إلى المستشفى.