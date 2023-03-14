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الثلاثاء، 14-03-2023 10:12 ص

إصابة 9 طلاب من جامعة البلقاء التطبيقية إثر حادث سير اليوم

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد مصدر مطلع في جامعة البلقاء التطبيقية وقوع حادث سير صبيحة اليوم الثلاثاء أدى إلى إصابة ٩ من طلبة الجامعة.اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى السلط الدكتور رامي ابو رمان لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم ادخال 11 شخصا بسبب الحادث منهم 9 طلاب من جامعة البلقاء التطبيقية.

وأضاف أن جميع الاصابات خفيفة ما عدا شخصين حالتهم العامة متوسطة وما زالوا تحت التقييم.

وتفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني صباح اليوم الطلبة الذين تعرضوا لحادث سير.

ورافق رئيس الجامعة كل من مدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور رامي ابو رمان وعميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي.

واطمأن الدكتور العجلوني على حالة جميع الطلبة وتمنى لهم السلامة التامة.

وأكد الدكتور رامي ابو رمان انه تم إجراء كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الطلبة، وهم محط رعاية من جميع كوادر الجامعة.

 




 

 


 

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