افتتاح فعاليات دورتي" ديناميكية القيادة الإدارية الحديثة للقادة" و" تدريب مدربي الأزمات"

الوكيل الإخباري - أفتُتِحَ في أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية اليوم دورتي ديناميكية القيادة الإدارية الحديثة للقادة وتدريب مدربي الأزمات بحضور مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم يعقوب جابر وعميد الأكاديمية الأستاذ الدكتور موفق الخالدي والتي جاءت بالتعاون ما بين مديرية الأمن العام / الدفاع المدني وجامعة البلقاء التطبيقية بمشاركة عدد من ضباط مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاته (شرطة /دفاع مدني / درك).

اضافة اعلان



ويأتي عقد مثل هذه الدورات لما لها من الأثر الكبير في إثراء المعرفة وبناء القدرات لدى المشاركين وهم ينهلون العلم والمعرفة من قامات وطنية كانوا وما زالوا متألقين في العطاء العلمي والعملي لتنمية الخبرات في مجال إدارة الأزمات .



يشار إلى أن هذه الدورات ستتناول العديد من الموضوعات النظرية والعملية في مجال إدارة وتقييم المخاطر واستراتيجيات القيادة والسيطرة في إدارة الأزمات.