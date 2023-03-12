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الأحد، 12-03-2023 10:02 م

تخريج طلبة كلية الهندسة التكنولوجية المشاركين في برنامج أنا أشارك

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الوكيل الاخباري - احتفل، اليوم الأحد، بتخريج طلبة كلية الهندسة التكنولوجية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، المشاركين في برنامج "أنا أشارك"، الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وبدعم من برنامج الشراكة، برعاية عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني.

وتحدث الحسيني، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عيال عواد ونائبه العميد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، حول أهمية دور الشباب وانخراطهم في العملية السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، مما يشكل نقلة نوعية في العمل الحزبي ومشاركة فاعلة في صنع القرار.

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