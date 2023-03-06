​البلقاء التطبيقية ستحدد دوام الطلبة في رمضان خلال ايام

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكد نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا القضاة أن ساعات الدوام الرسمي للطلبة في جميع كليات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك من المرجح ان تبدأ من الساعة 8 ونصف صباحا دون تغيير .وقال القضاة لـ "الوكيل الإخباري" إن في شهر رمضان عادة يتم تخفيض مدة المحاضرات لتصبح 40 دقيقة في الأيام احد ثلاثاء خميس وساعة فقط في الأيام اثنين أربعاء.وأشار إلى أن الفترة بين المحاضرات لن تجاوز ال5 دقائق.وبين أن دوام الموظفين والإداريين سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.وأفاد أن الجامعة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير التي تصب في مصلحة الطلبة وتخفف الجهد عنهم.