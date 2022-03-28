إطلاق اسم المرحوم الملازم أول الشمري على شارع في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية الزرقاء اسم الملازم أول المرحوم مساعد الشمري مندوب إذاعة الأمن العام الأسبق في المحافظة على أحد شوارعها بمنطقة طارق.

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وجاء تدشين هذا الشارع بحضور ذوي الملازم أول مساعد الشمري ورئيس البلدية المهندس عماد المومني ومدير شرطة المحافظة العميد خليل العبداللات، ومدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعة العقيد محمود الشياب، ونائب محافظ الزرقاء حسن الجبور ومدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري لبنى عبدالهادي وجمع غفير من أهالي المحافظة.



وأكد المومني أن تسمية أحد شوارع المدينة باسم الملازم الشمري جاء تكريمًا لما قام به من دور إعلامي وإنساني جسد رسالة الأمن العام في أنسنة العمل الأمني وخدماته الجليلة التي ما زالت عالقة في أذهان أهالي محافظة الزرقاء ومثل مديرية الأمن العام خير تمثيل.



من جانبه أكد مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد خليل العبداللات أن العمل الذي قدمه المرحوم الملازم أول مساعد الشمري في الزرقاء جسد رسالة الامن العام التى تتسم بالتشاركية في العمل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومساعدتهم في كافة المجالات.



مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب أعرب عن شكره لكل من ساهم في تخليد مساعد الشمري من خلال اطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة الزرقاء.

وقال الشياب إن الشمري كان أيقونة في المدينة واستطاع أن يجمع بين كافة المواطنين حاملا مبادئ ورسالة الأمن العام كما حمل أهداف اذاعة الأمن العام في تلمس وخدمة المواطن أينما كان موقعه في الوطن وإيصال الرسالة للمسؤلين الذين تربطنا بهم علاقة تشاركية تتجلى في خدمة المواطن.

نائب محافظ الزرقاء حسن الجبور أكد أن المرحوم الملازم مساعد الشمري مثل جهاز الأمن العام خير تمثيل من خلال تطويع الإعلام الأمني في خدمة المواطنين حيث كان حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول في حل الكثير من القضايا.



أما والد المرحوم الملازم أول مساعد الشمري فقد أعرب عن شكره لمديرية الأمن العام وبلدية الزرقاء على هذه اللفتة الكريمة في اطلاق اسم ابنه على احد شوارع مدينة الزرقاء.



وأكدت مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري لبنى عبدالهادي على التفاعل الميداني اليومي للمرحوم مساعد الشمري والوقوف على مشاكل المواطنين المتعلقة بهذا القطاع، مشيرة الى مبادرتها بتسمية أحد شوارع المحافظة باسم المرحوم مساعد الشمري تخليدا لذكراه الطيبه وعمله الدؤوب في خدمة المواطنين.



