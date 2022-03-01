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الثلاثاء، 01-03-2022 11:22 ص

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط تدعي تقديم دعم نقدي للفقراء

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الوكيل الإخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، من روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط إلكترونية لايهام المستقبل أنها لتسجيل الدعم للفقراء وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية عبرها وكان آخرها روابط تدعي تقديم دعم بـ140 دينار للأسر الفقيرة.

وأكدت الوحدة أن هذه الروابط الإلكترونية هي احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية. 

ودعت الوحدة المواطنين إلى عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.

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