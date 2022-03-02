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الأربعاء، 02-03-2022 12:58 م

ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري، أمس الثلاثاء، اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين بالقرب من مثلث المغطس/ سويمة.

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وقالت الوزارة إن كوادرها التفتيشية العاملة والرقابة الداخلية في سلطة المياه وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداء كبير على خط ناقل مياه الزارة ماعين احدى المصادر الرئيسية المزودة للعاصمة عمان، نظمت حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ومديرية الأمن العام بمرافقة قوات الأمن العام والدرك والدفاع المدني/ غرب البلقاء حيث تم ضبط اعتداء على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين قطر (1000) ملم  بالمنطقة الواقعة بالقرب من مثلث المغطس / سويمة لسحب كميات كبيرة تصل الى (400) متر مكعب / ساعة. 


وأضافت أن الاعتداء تمثل بعمل فتحة على الهواية داخل منهل رئيسي لتعبئة المياه وسحبها بطريقة غير مشروعة ومخالفة واستخدامها لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة، حيث قامت الكوادر الفنية وبمرافقة كوادر الدفاع المدني بمحاولة إزالة الاعتداء لإصلاح التخريب الموجود على الهواية وأثناء العمل تدفقت المياه بقوة وبطاقة (40) بار مما شكل تهديدا لحياة موظفي الصيانة التابعين لشركة مياه الأردن/ مياهنا واستعانوا بكوادر الدفاع المدني حيث تم توقيف الضخ موقتا من الخط الناقل لحين تصويب الوضع واعادة الامور الى طبيعتها بعد ظهر أمس الثلاثاء علما بان الاعتداءات على خط ناقل الزارة ماعين تكررت عدة مرات وأثرت بشكل كبير على كميات المياه المخصصة لمناطق العاصمة عمان.

 

وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود مديرية الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في اسناد حملتها لضبط جميع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة مناشدة الجميع التعاون مع كوادرها والابلاغ عن اية اعتداءات على مركز الشكاوي الموحد 117116 .


 




 

 


 

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