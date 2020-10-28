إطلاق الحملة الوطنية 9 لتسويق زيت الزيتون الأردني

الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة الزراعة، الأربعاء، الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني التاسعة، وبالتعاون مع النقابة العامة لأصحاب المعاصر، ومنتجي الزيتون الأردنية، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

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وزير الزراعة محمد داودية، أكد حرص الوزارة على جودة المنتج الزراعي الأردني، والتسهيل على موظفي القطاع العام بشراء زيت زيتون بأسعار تشجيعية، وذات جودة عالية، إما نقدا، وإما بأقساط مريحة.



ودعا داودية للعمل على حماية زيت الزيتون الوطني من أي إدخال خارجي، وإيجاد أسواق جديدة للزيت المحلي، حيث جاء في الاتفاقية التأكيد على التزام الوزارة بمخاطبة المؤسسات والجهات الراغبة بالشراء والترويج عبر وسائل الإعلام المحلية.



