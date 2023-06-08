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الخميس، 08-06-2023 08:22 م

إطلاق الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة وليّ العهد أحمد الهنانده، عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تأتي الدورة الثالثة في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربيّة المتحدة الشقيقة في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.

ودعا الهناندة طلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة مليون مبرمج أردني إلى إبراز قدراتهم والبدء بتحضير التطبيقات للمشاركة بالجائزة، تمهيداً للبدء بالتسجيل واستقبال الطلبات اعتباراً من يوم 15 حزيران الحالي ولمدة 3 شهور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة https://cpgovappaward.jo/ar

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