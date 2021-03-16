إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بإجراء عقود الزواج

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، الرابط الإلكتروني الخاص بتقديم طلب إجراء عقد الزواج، والذي سيتم من خلاله تسجيل البيانات المتعلقة بأطراف العقد.

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وسيتم إتاحة هذه الخدمة من خلال الرابط: (https://eservices.sjd.gov.jo/zawajweb) لتقوم المحكمة بعد استكمال الطلب بالتحقق من البيانات المدخلة ومدى مطابقة الطلب لمتطلبات اجراء العقد وابلاغ مقدم الطلب بحالة طلبه من حيث قبول الطلب أو رفضه من خلال رسالة نصية.



وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، أنه سيتم إرسال رسائل نصية تفيد بالمرحلة والنتيجة المتعلقة بالطلب وفي حال قبول الطلب سيتم التواصل عبر رقم الهاتف المدخل في الطلب، من قبل مأذون لإجراء عقد الزواج والتنسيق لاستكمال اجراءات العقد في مكان الاقامة وبما ينسجم مع أوامر الدفاع.



وأكدت الدائرة أن هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة الاجراءات التي تقوم بها الدائرة والتي تم الاعلان عن جزء منها سابقا، استجابة لتداعيات الوضع الوبائي الذي تمر به المملكة، وبما يحقق الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها دائرة قاضي القضاة لتطوير خدماتها الالكترونية، فيما سيتم اطلاق رابطي خدمتي الطلاق والارث تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن الدائرة تتابع بشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع، وبما يحافظ على استمرار تقديم الخدمات لمتلقيها.



ودعت دائرة قاضي القضاة المواطنين الى عدم مراجعة المحاكم الشرعية لغايات عقد الزواج، والاستعانة بالرابط الالكتروني، حفاظا على السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا.



