الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الطاقة والمعادن تعلق الدوام في مبناها الرئيسي غداً

تضاعف مقلق لإصابات كورونا في ألمانيا

الصحة العالمية تبحث في سلامة لقاح أسترازينيكا

%20.12 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تسجيل 69 وفاة و 8910 اصابة كورونا بالاردن اليوم

الامانة تكشف حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل

استقرار أسعار الذهب عالمياً

تراجع الدولار الأميركي عالمياً

رقم صادم لإصابات كورونا بالاردن اليوم

إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بإجراء عقود الزواج

الثلاثاء، 16-03-2021 04:16 م

إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بإجراء عقود الزواج

زواج-زفاف


الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، الرابط الإلكتروني الخاص بتقديم طلب إجراء عقد الزواج، والذي سيتم من خلاله تسجيل البيانات المتعلقة بأطراف العقد.

اضافة اعلان

وسيتم إتاحة هذه الخدمة من خلال الرابط: (https://eservices.sjd.gov.jo/zawajweb) لتقوم المحكمة بعد استكمال الطلب بالتحقق من البيانات المدخلة ومدى مطابقة الطلب لمتطلبات اجراء العقد وابلاغ مقدم الطلب بحالة طلبه من حيث قبول الطلب أو رفضه من خلال رسالة نصية.


وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، أنه سيتم إرسال رسائل نصية تفيد بالمرحلة والنتيجة المتعلقة بالطلب وفي حال قبول الطلب سيتم التواصل عبر رقم الهاتف المدخل في الطلب، من قبل مأذون لإجراء عقد الزواج والتنسيق لاستكمال اجراءات العقد في مكان الاقامة وبما ينسجم مع أوامر الدفاع.


وأكدت الدائرة أن هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة الاجراءات التي تقوم بها الدائرة والتي تم الاعلان عن جزء منها سابقا، استجابة لتداعيات الوضع الوبائي الذي تمر به المملكة، وبما يحقق الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها دائرة قاضي القضاة لتطوير خدماتها الالكترونية، فيما سيتم اطلاق رابطي خدمتي الطلاق والارث تباعا خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار البيان إلى أن الدائرة تتابع بشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع، وبما يحافظ على استمرار تقديم الخدمات لمتلقيها.


ودعت دائرة قاضي القضاة المواطنين الى عدم مراجعة المحاكم الشرعية لغايات عقد الزواج، والاستعانة بالرابط الالكتروني، حفاظا على السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202111165817819041794

الطاقة والمعادن تعلق الدوام في مبناها الرئيسي غداً

3202114172657211584106

%20.12 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

EwXLCrYXMAM0EUI-750x430-1

إحالة المدير السابق لمستشفى السلط الجديد إلى التقاعد

320211682622155300487

تسجيل 69 وفاة و 8910 اصابة كورونا بالاردن اليوم

fff

الامانة تكشف حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل

32021169407847179103

رقم صادم لإصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
320215132731918309243

المفرق: نسبة إشغال أسرة كورونا لم تتجاوز 1%

ab58d848-c942-4e42-b7fd-109cc61ad268

نائب عام عمان: حالة الوفاة الثامنة بمستشفى السلط سببها كورونا

02fec6bd-0753-41df-b432-510dc4f48115

الصحة : اعطاء مواعيد لـ 22500 شخص لتلقي مطعوم كورونا

59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe

الصحة : مجمل حالات كورونا النشطة في المملكة ارتفع الى 41175 حالة

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

وزارة الصحة : ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا مؤشر خطير

ZOFyq

بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الزعتري