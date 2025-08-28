وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ويهدف المشروع إلى الحد من انتشار النفايات في الغابات والمتنزهات والحدائق والأماكن العامة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الأماكن السياحية والأثرية، مع توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزوار.
وأكدت الوزارة أن توزيع الحاويات يأتي ضمن خطة شاملة لإدارة النفايات وحماية الموارد الطبيعية، ويشمل تنفيذ برامج توعية مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع المواطنين والزوار على الالتزام بالممارسات الصحيحة في إدارة النفايات، بما ينعكس إيجابياً على تحسين المشهد الحضري والبيئي.
ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع هذه الجهود الوطنية عبر الاستخدام الأمثل للحاويات وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، حفاظاً على البيئة الأردنية واستدامتها للأجيال القادمة.
ويُذكر أن توزيع هذه الحاويات يمثل المرحلة الأولى من الخطة الوطنية، على أن تستمر الحملة في المراحل المقبلة لتوسيع نطاق التوزيع وتعزيز التوعية البيئية في كافة المحافظات.
