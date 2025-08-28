الخميس 2025-08-28 11:32 م
 

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
 
الخميس، 28-08-2025 10:55 م
الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة البيئة، اليوم الخميس، توزيع 500 حاوية معدنية بسعة 1100 لتر على البلديات والجهات المعنية في جميع محافظات المملكة، ضمن جهودها المستمرة لحماية البيئة وتعزيز الممارسات الصحيحة في إدارة النفايات.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى الحد من انتشار النفايات في الغابات والمتنزهات والحدائق والأماكن العامة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الأماكن السياحية والأثرية، مع توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزوار.

وأكدت الوزارة أن توزيع الحاويات يأتي ضمن خطة شاملة لإدارة النفايات وحماية الموارد الطبيعية، ويشمل تنفيذ برامج توعية مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع المواطنين والزوار على الالتزام بالممارسات الصحيحة في إدارة النفايات، بما ينعكس إيجابياً على تحسين المشهد الحضري والبيئي.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع هذه الجهود الوطنية عبر الاستخدام الأمثل للحاويات وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، حفاظاً على البيئة الأردنية واستدامتها للأجيال القادمة.

ويُذكر أن توزيع هذه الحاويات يمثل المرحلة الأولى من الخطة الوطنية، على أن تستمر الحملة في المراحل المقبلة لتوسيع نطاق التوزيع وتعزيز التوعية البيئية في كافة المحافظات. 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

ل

فلسطين الصحفيون الفلسطينيون يحذرون من تحريض الإعلام الإسرائيلي على استهدافهم

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ا

أخبار محلية الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية

تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

عربي ودولي تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

أسواق ومال روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة