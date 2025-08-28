"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد

الوكيل الإخباري- زار وفد من منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، بلدية بني عبيد، لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمراحل النهائية لكل من مشاريع حديقة الحصن ونادي الطفل والسوق الشعبي للنساء.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم المهندس أنس البخيت والمهندسة جمان الحديد، رئيسة لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار ردايدة، بحضور مديرة التنمية المحلية والمشاريع الدولية بالبلدية المهندسة رولا مساد، ومديرة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية الدكتورة هبة خصاونة.



وقالت مساد إن كلفة هذه المشاريع وصلت إلى 220 ألف دينار، وذلك في إطار برنامج التشغيل باستخدام العمالة المكثفة والممول من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.



وبينت، أن إنشاء هذه المشاريع جاء لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة في المنطقة، حيث تسعى بلدية بني عبيد إلى توفير مساحة خضراء تتيح للسكان الاستمتاع بالطبيعة وممارسة الأنشطة الترفيهية، مما يساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال، حيث صمم المشروع بعناية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الأسر والأطفال، اذ يعد هذا المشروع خطوة هامة في تحسين البنية التحتية لمناطق لواء بني عبيد وتوفير بيئة مناسبة للترفيه والتعلم.



وأضافت، أن نادي الأطفال سيعمل على تقديم برامج تعليمية وترفيهية، مما يسهم في تطوير مهارات الأطفال الاجتماعية والفكرية، إضافة إلى أن السوق الشعبي سيكون منصة لتمكين النساء اقتصادياً، من خلال توفير فرص لعرض منتجاتهن وبيعها، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس التزام البلدية بتطوير الخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة للسكان في لواء بني عبيد، إضافة إلى إسهام المشروع في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التشغيلية المرتبطة به.



وزادت، أن الاجتماع بحث أيضا، مشروع إنشاء المتنزه البيئي في منطقة شطنا والممول من البنك الألماني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبالغ كلفته 65 ألف دينار؛ والهادف إلى تعزيز السياحة الداخلية وتوفير متنفس بيئي يخدم أهالي اللواء، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.