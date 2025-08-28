الجمعة 2025-08-29 01:09 ص
 

عشيرة الخريشا وآل خير يشكرون جلالة الملك وولي العهد على مواساتهم بوفاة فقيدتهم

الخميس، 28-08-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري-   أعربت عشيرة الديري/الخريشا وآل خير وكافة أقربائهم وأنسبائهم عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على مواساتهم بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى منور عبد الرؤوف عبدالله خير (أم محمد).اضافة اعلان


كما توجهت العشيرة بالشكر والتقدير إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وإلى جميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة في مواقعهم الرسمية والدينية والشعبية، الذين شاركوهم العزاء، سواء بالحضور إلى بيت العزاء، أو بالمشاركة في تشييع الجثمان، أو عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

وأكدت العشيرة أن هذه الوقفة الكريمة كان لها الأثر الكبير في التخفيف من مصابهم الجلل، راجين اعتبار هذه الكلمة بمثابة شكر خاص لكل من قدّم لهم العزاء والدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.


