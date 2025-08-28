عشيرة الخريشا وآل خير يشكرون جلالة الملك وولي العهد على مواساتهم بوفاة فقيدتهم

كما توجهت العشيرة بالشكر والتقدير إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وإلى جميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة في مواقعهم الرسمية والدينية والشعبية، الذين شاركوهم العزاء، سواء بالحضور إلى بيت العزاء، أو بالمشاركة في تشييع الجثمان، أو عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
وأكدت العشيرة أن هذه الوقفة الكريمة كان لها الأثر الكبير في التخفيف من مصابهم الجلل، راجين اعتبار هذه الكلمة بمثابة شكر خاص لكل من قدّم لهم العزاء والدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي
-
أحمد الرفاعي..مبارك الماجستير
-
تهنئة مايا وميار طارق الحميدي
-
هاشم محمد كامل عبنده.. مبارك النجاح بالتوجيهي
-
محمد العزب.. مبارك الماجستير
-
مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الكابتن محمد سامي الهباهبة - صور
-
تهنئة الدكتور محمود توفيق منصور
-
أحمد عبد اللطيف الشريف ... مبارك النجاح