تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الخميس، بأوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للمديرية، وذلك في قاعة بلدية إربد الكبرى، تحت شعار المراكز الصيفية لهذا العام: "يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

وشهد الحفل حضوراً واسعاً لعدد من الشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية، إضافة إلى أهالي الطلبة الذين حضروا التخريج تعبيراً عن فرحتهم بتفوق أبنائهم، مما أضفى على الأجواء روحاً إيمانية واحتفالية مميزة.


وأكد مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في دعم المراكز الصيفية وتحفيظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على تعليم كتاب الله وحفظه، بل تساهم أيضاً في بناء شخصية متوازنة للأبناء، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والآفات المجتمعية وفي مقدمتها آفة المخدرات، انسجاماً مع شعار هذا العام.


وبين عميد كلية الشريعة في جامعة جرش الدكتور عبدالله الوردات، فضل القرآن الكريم وأثره في تهذيب النفوس وبناء الأجيال، مبيناً أن رعاية القرآن الكريم وحفظته تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن والأمة.


وفي ختام الحفل، كرم مدير الأوقاف أوائل الطلبة من مختلف المراكز الصيفية، حيث تم توزيع الشهادات والجوائز التقديرية عليهم، وسط فرحة ذويهم الذين عبروا عن اعتزازهم بإنجازات أبنائهم.


ولقي الحفل، إشادة كبيرة من الحضور، الذين أكدوا أن مثل هذه المبادرات تترجم رسالة وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله، وتؤكد في الوقت ذاته تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في إعداد جيل قرآني واعٍ، ينهض بوطنه ويحصنه من الأخطار.

 
 
