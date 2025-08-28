تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى

وشهد الحفل حضوراً واسعاً لعدد من الشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية، إضافة إلى أهالي الطلبة الذين حضروا التخريج تعبيراً عن فرحتهم بتفوق أبنائهم، مما أضفى على الأجواء روحاً إيمانية واحتفالية مميزة.
وأكد مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في دعم المراكز الصيفية وتحفيظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على تعليم كتاب الله وحفظه، بل تساهم أيضاً في بناء شخصية متوازنة للأبناء، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والآفات المجتمعية وفي مقدمتها آفة المخدرات، انسجاماً مع شعار هذا العام.
وبين عميد كلية الشريعة في جامعة جرش الدكتور عبدالله الوردات، فضل القرآن الكريم وأثره في تهذيب النفوس وبناء الأجيال، مبيناً أن رعاية القرآن الكريم وحفظته تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن والأمة.
وفي ختام الحفل، كرم مدير الأوقاف أوائل الطلبة من مختلف المراكز الصيفية، حيث تم توزيع الشهادات والجوائز التقديرية عليهم، وسط فرحة ذويهم الذين عبروا عن اعتزازهم بإنجازات أبنائهم.
ولقي الحفل، إشادة كبيرة من الحضور، الذين أكدوا أن مثل هذه المبادرات تترجم رسالة وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله، وتؤكد في الوقت ذاته تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في إعداد جيل قرآني واعٍ، ينهض بوطنه ويحصنه من الأخطار.
-
أخبار متعلقة
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع
-
افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي
-
تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة
-
بمشاركة أردنية.. معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي
-
زراعة بني كنانة تنفذ جلسة حول مدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا
-
توضيح حول الأزمات المرورية في عمّان
-
افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة
-
الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات