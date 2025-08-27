مستجدات حادثة مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله ايمن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أُخذت عطوة أمنية مدتها ثلاثة أيام من ذوي النائب الأسبق موسى أبو سويلم، الذي قُتل في مشاجرة مساء امس الثلاثاء مع نجله أيمن الموظف في مجلس النواب، فيما أُصيبت زوجته ونُقلت إلى المستشفى.

وطوق الامن العام، مساء امس الثلاثاء، منزل النائب الأسبق موسى أبو سويلم وسط حضور كبير لأقربائه في منطقة ابو نصير بالعاصمة عمّان ، وسط تواجد امني كثيف بالمنطقة .

وأكد مصدر مطلع، أنه لا يوجد أي سبب يستدعي تعطيل المدرسة المجاورة لموقع جريمة قتل النائب الأسبق موسى أبو سويلم ونجله.

وكان الناطق الإعلامي باسم الامن العام قد ذكر أن بلاغًا ورد مساء امس، يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شخص وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير شمال العاصمة، مما أدى إلى وفاة الأب وابنه وإصابة الزوجة.



وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقد قام بتسليم نفسه، وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.

ونعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الأسبق موسى عمير حسن أبو سويلم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الثلاثاء.



وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه حيث كان مثالاً للانتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي السابع عشر.