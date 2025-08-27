مستجدات حادثة مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله ايمن

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقد قام بتسليم نفسه، وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.
وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه حيث كان مثالاً للانتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي السابع عشر.
وتقدم الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
