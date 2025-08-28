الخميس 2025-08-28 09:56 م
 

افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي

ت
أرشيفية
 
الخميس، 28-08-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري- افتتح في مستشفى جرش الحكومي وحدة العلاج الوظيفي وعيادة إدارة الألم والمشورة الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المحافظة.

اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم، إن افتتاح هذه العيادة يأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية للارتقاء بالرعاية الصحية، مبينًا أنها تُعد الأولى من نوعها في إقليم الشمال، حيث ستُجرى فيها العمليات والإجراءات الخاصة بعلاج الألم.


وبيّن العتوم، أن الوحدة الجديدة ستُعنى بالتعامل مع حالات ما بعد الإصابات، مثل شلل الأطفال والجلطات الدماغية من خلال برامج تأهيل تساعد المرضى على استعادة وظائفهم الحياتية والقدرة على ممارسة نشاطاتهم اليومية.


وأضاف، أن عيادة إدارة الألم ستخدم المرضى الذين يعانون من آلام شديدة بمختلف فئاتهم، فيما يركّز قسم العلاج الوظيفي على تقييم حالة المريض، وتقوية عضلاته، وإعادة تأهيل وظائفه الجسدية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى

ل

أخبار محلية دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع

ت

أخبار محلية افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي

تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة

أخبار محلية تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة

ا

أخبار محلية بمشاركة أردنية.. معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي

ن

أخبار محلية زراعة بني كنانة تنفذ جلسة حول مدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا

ل

أسواق ومال انخفاض معظم أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

ل

أخبار محلية توضيح حول الأزمات المرورية في عمّان



 
 





الأكثر مشاهدة