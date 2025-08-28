افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي

الوكيل الإخباري- افتتح في مستشفى جرش الحكومي وحدة العلاج الوظيفي وعيادة إدارة الألم والمشورة الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المحافظة.

اضافة اعلان



وقال مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم، إن افتتاح هذه العيادة يأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية للارتقاء بالرعاية الصحية، مبينًا أنها تُعد الأولى من نوعها في إقليم الشمال، حيث ستُجرى فيها العمليات والإجراءات الخاصة بعلاج الألم.



وبيّن العتوم، أن الوحدة الجديدة ستُعنى بالتعامل مع حالات ما بعد الإصابات، مثل شلل الأطفال والجلطات الدماغية من خلال برامج تأهيل تساعد المرضى على استعادة وظائفهم الحياتية والقدرة على ممارسة نشاطاتهم اليومية.