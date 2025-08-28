تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة

وبيّن الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة تعاملت مع الحادث، إذ تبيّن أنه تسرب غاز من أسطوانة الغاز المنزلية داخل غرفة مغلقة (مطبخ)، ونتيجة لتشبع الغاز في الغرفة أدى ذلك إلى حدوث عملية عصف وتفريغ وميضي (انفجار).
وأوضح الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه وفاة سيدة وإصابة آخر بحروق مختلفة في الجسم، فيما عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، وقد حضرت إلى موقع الحادث الجهات المعنية لفتح تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوعه.
-
أخبار متعلقة
-
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع
-
افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي
-
بمشاركة أردنية.. معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي
-
زراعة بني كنانة تنفذ جلسة حول مدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا
-
توضيح حول الأزمات المرورية في عمّان
-
افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة
-
الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات