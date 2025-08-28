الخميس 2025-08-28 09:56 م
 

تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة

الخميس، 28-08-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الطواقم المتخصصة في مديرية دفاع مدني الطفيلة والشرطة استجابت لبلاغ يفيد بوجود تسرب غاز من إحدى أسطوانات الغاز المنزلية في منطقة البقيع بمحافظة الطفيلة.اضافة اعلان


وبيّن الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة تعاملت مع الحادث، إذ تبيّن أنه تسرب غاز من أسطوانة الغاز المنزلية داخل غرفة مغلقة (مطبخ)، ونتيجة لتشبع الغاز في الغرفة أدى ذلك إلى حدوث عملية عصف وتفريغ وميضي (انفجار).

وأوضح الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه وفاة سيدة وإصابة آخر بحروق مختلفة في الجسم، فيما عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، وقد حضرت إلى موقع الحادث الجهات المعنية لفتح تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوعه.
 
 
