غرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكبي هذه الأفعال في العاصمة عمان
 
الأربعاء، 27-08-2025 07:54 م
الوكيل الإخباري-  قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى محمد الفاعوري، الأربعاء، إنه جرى رفع 878 حاجزاً إسمنتياً و5100 عائق ما بين قمع وحاجز حديدي وأحواض زراعة من الشوارع.اضافة اعلان


وأضاف أن هذا العدد منذ بدء الحملة التي بدأتها الأمانة في جميع المناطق التي تقع ضمن اختصاصها.
وأشار إلى أن الأمانة ماضية بالحلول المرورية ضمن خطة شاملة لرفع الانسيابية المرورية، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لم تُسجَّل أي مخالفة حتى الآن بحق المخالفين.

"المخالفة لمن يضع العوائق هي مبلغ من المال يتراوح من 100 إلى 500 دينار"، وفق الفاعوري.

وأوضح الفاعوري أن الحملة مستمرة بجولات صباحية ومسائية للتأكد من إزالة المخالفات وعدم إعادتها للشوارع.

ولفت إلى أن هناك نحو 2500-3000 شخص يتابعون هذه المخالفات على امتداد 800 كم².

وكانت الأمانة بدأت الخميس الماضي حملة لإزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع.
 
 
