غرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكبي هذه الأفعال في العاصمة عمان

وأضاف أن هذا العدد منذ بدء الحملة التي بدأتها الأمانة في جميع المناطق التي تقع ضمن اختصاصها.
وأشار إلى أن الأمانة ماضية بالحلول المرورية ضمن خطة شاملة لرفع الانسيابية المرورية، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لم تُسجَّل أي مخالفة حتى الآن بحق المخالفين.
"المخالفة لمن يضع العوائق هي مبلغ من المال يتراوح من 100 إلى 500 دينار"، وفق الفاعوري.
وأوضح الفاعوري أن الحملة مستمرة بجولات صباحية ومسائية للتأكد من إزالة المخالفات وعدم إعادتها للشوارع.
ولفت إلى أن هناك نحو 2500-3000 شخص يتابعون هذه المخالفات على امتداد 800 كم².
وكانت الأمانة بدأت الخميس الماضي حملة لإزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات
-
"جيدكو" تدعم 150 مشروعا اقتصاديا في محافظة معان
-
وصول الدفعة العاشرة من أطفال القطاع المرضى للعلاج في الأردن
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
وفاة فتى برصاصة بالخطأ أطلقها والده جنوب عمان
-
الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في البقعة
-
الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين
-
رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين