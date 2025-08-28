مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

كما بحث الجانبان المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما يمثله من فرصة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف العدوان، وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بما يتسق مع المقترحات التي طرحها ستيف ويتكوف المبعوث ألأميركي للشرق الأوسط.
كما جرى بحث؛ مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى بما في ذلك الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني.
وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة بغية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، وتضع حدًا للتدخلات الخارجية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
الصحفيون الفلسطينيون يحذرون من تحريض الإعلام الإسرائيلي على استهدافهم
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
-
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 63 ألفا
-
71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 6 مدارس في الخليل ويحتجز معلمين
-
5 شهداء من منتظري المساعدات جنوبي القطاع
-
غارات وقصف إسرائيلي شمال وشرقي مدينة غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل