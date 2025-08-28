مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الوكيل الإخباري-بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الجانبان المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما يمثله من فرصة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف العدوان، وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بما يتسق مع المقترحات التي طرحها ستيف ويتكوف المبعوث ألأميركي للشرق الأوسط.



كما جرى بحث؛ مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى بما في ذلك الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني.