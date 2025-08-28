الخميس 2025-08-28 11:34 م
 

مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الوكيل الإخباري-بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الجانبان المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما يمثله من فرصة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف العدوان، وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بما يتسق مع المقترحات التي طرحها ستيف ويتكوف المبعوث ألأميركي للشرق الأوسط.


كما جرى بحث؛ مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى بما في ذلك الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني.


وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة بغية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، وتضع حدًا للتدخلات الخارجية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

 
 
