مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

الخميس، 28-08-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، وبالإجماع، تمديد ولاية القوة الأممية في لبنان (يونيفل) لنهاية العام القادم، وللمرة الأخيرة.اضافة اعلان


وحسب القرار الذي حمل الرقم 2790، فإنه يتعين على القوة لخفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتبارا من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.

ودعا القرار حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي تحتفظ بها في الأراضي اللبنانية، وإلى إزالة المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق.

كما دعا القرار السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم محدد المدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإلى بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية من أجل أن "تمارس سيادتها الكاملة، بحيث لا يكون هناك في أقرب وقت ممكن أي سلاح غير سلاح الحكومة اللبنانية وكي لا تكون هناك أي سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية".
 
 
