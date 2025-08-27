كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر طلبا من المواطنين محليا) 68.4 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 66.2 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 78.4 و60.8 و46.2 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
16.9 % ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية
-
7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا
-
للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار