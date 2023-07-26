إطلاق المنطاد الثابت في البترا اليوم

الوكيل الاخباري - تطلق مدينة البترا الأربعاء، "المنطاد الثابت"، الذي سيكون إضافة نوعية ومنتجا سياحيا جديدا سيحقق مردودا للمجتمع المحلي ويوفر فرص عمل، وفق رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا سليمان الفرجات.

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وقال الفرجات في تصريح صحفي إن المنطاد يعود إلى مستثمر محلي حصل على الموافقات كافة لبدء العمل، مشيرا إلى أنه يحقق أعلى درجات الأمان.



وقال الفرجات إن المنطاد يتسع لقرابة 30 شخصا وسيوفر أسعارا خاصة للأردنيين.



وحول عمل المنطاد بين الفرجات أن المنطاد يكون ثابتا بموقع محدد ويرتفع لقرابة 300 متر مما يوفر مشهد بانوراما للمدينة.



وشجع الأردنيين على زيارة البترا وتجربة المنطاد.

وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وقعت العام الماضي اتفاقية استثمار لمشروع "المنطاد الثابت" مع إحدى المؤسسات المحلية في مدينة البترا.



وجاءت الاتفاقية في حينه ضمن خطط السلطة لإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة في المنطقة تُثري تجربة الزائر وتوفر فرص عمل إضافية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع سياحة المغامرة ضمن إقليم البترا.

