إطلاق حملة بمناسبة يومي السلامة والصحة المهنية والعمال

الوكيل الاخباري - أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، حملة "أسبوع العمّال" من الأحد 23 نيسان وحتى الرابع من أيار المقبل.

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وتنطلق الحملة تأكيداً على أهمية تطبيق معايير العمل اللائق ومنها السلامة والصحة المهنية في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة ذات طبيعة العمل الخطرة.



ويأتي إطلاق الحملة بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يُصادف الـ28 من نيسان من كل عام، ويوم العمّال العالمي الذي يُصادف الأول من أيار من كل عام.



وتتضمن الحملة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتنوع بين نصائح للعمال وأصحاب العمل للالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، ورسائل توعوية ونصوص قانونية، إضافة إلى تقارير وقصص صحفية.



ومن المنتظر أن يشارك الفينيق والمرصد العمالي الرسائل التوعوية والتقارير الصحفية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، تويتر، إنستغرام) عبر الوسوم (#أسبوع_العمّال، #الصحة_والسلامة_المهنية، #عمل_لائق_للجميع).

