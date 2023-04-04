المعونة الوطنية ينفي صرف 90 دينارا لكل أردني

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

نفى الناطق الرسمي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة نفياً قاطعاً صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صرف مبلغ 90 دينار لكل أردني .وأضاف الصوالحة في منشور عبر "فيسبوك" بأن الصندوق لا علاقة لها اطلاقاً بهذه الإشاعة وليس من طريقته انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة الأسر الفقيرة في حال قام بتقديم أي خدمات للأسر الفقيرة .وحذّر من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة التي تهـــدف الى إثارة البلبلة بين صفوف الأسر الفقيرة موكداً ان الصندوق سيتواصل مع الجهات الرسمـــية المعنية لملاحقة مطلقي هذه الاشاعة قانونياً.وطَالَبَ الصوالحة من كافة المواطنين ومن الأسر المنتفعة من صندوق المعونة خاصة عدم تداول هذه المعلومات ، داعياً الجميع الى استقاء المعـــلومات بالطرق الرسميـة من خلال الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية وصفحات الصنـــدوق الرسمية و الممهورة بالعلامة الزرقاء على مواقع الـتواصل الاجتماعي.