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الأربعاء، 09-06-2021 02:27 م

إطلاق حملة وطنية لمكافحة حرائق الغابات والأعشاب في جرش

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الوكيل الإخباري - أطلقت، مديرية الأمن العام، الأربعاء، حملة وطنية لمكافحة حرائق الغابات والأعشاب في محافظة جرش.

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وقال مدير شرطة جرش العقيد ناصر الدعجة، إنّ "إطلاق الحملة في جرش (متنزة دبين)، لتميز المحافظة في كثرة أشجارها الحرجية، ومساحة الغابات الموجودة فيها".


وبين رئيس قسم الحراج في مديرية زراعة جرش محمد محاسنة، أن "القسم تعامل مع 10 حرائق داخل المحافظة منذ بداية العام الحالي؛ حيث أتت الحرائق على مساحة 2000 دونم من المساحة الحرجية والتي تقدر بمساحة 91 ألف دونم من المساحة الإجمالية للمحافظة، والتي تقدر بـ 409 آلاف".


وأضاف محاسنة، أنه "تم فتح 36 كيلومترا طوليا لخطوط نار داخل الغابات الحرجية العام الحالي؛ للحد من انتشار الحرائق وسهولة وصول آليات الإطفاء لموقع الحريق".


و أزالت كوادر الأمن العام والدفاع المدني الأعشاب الجافة، وفتحت خطوط نار داخل متنزه دبين، ووزعت منشورات توعوية على المواطنين.


 




 

 


 

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