إطلاق مبادرة بعنوان حرفتي في الكرك

الوكيل الاخباري - أطلق مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، مبادرة بعنوان"حرفتي"، وذلك بالتعاون مع مركز شابات الكرك ومؤسسة نهر الأردن.



وقال مدير المركز الدكتور وليد الرواضية، إن المبادرة تهدف إلى تدريب طلبة الجامعة وسيدات المجتمع ودمجهم بالريادة الرقمية، مؤكدا الحرص على إقامة مثل هذه المبادرات التي تفعل مبدأ التشاركية بين الجامعة والمجتمع المحلي خصوصا في مجال الريادة وتبني الأفكار الإبداعية والريادية وبما يسهم في توفير فرص عمل مستقبلية.

اضافة اعلان