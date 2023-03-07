الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

رابط إلكتروني لاطلاع المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل على نقاطهم

الصفدي ونظيره القبرصي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون وتوسعته

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء القطري

إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين من الاحتيال الإلكتروني

المياه : الاجراءات الفنية والتقنية أخرت اصدار الفاتورة الشهرية

منحة يابانية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام

وزير الزراعة يفتتح غابة جرف الدراويش ومركز خدمات القادسية

الأردن يشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

الثلاثاء، 07-03-2023 06:03 م

إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

1


الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بالزرقاء، مشروع المهندس المهني.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، إن إطلاق المشروع يأتي نظراً للتطور التكنولوجي في الأجهزة والمعدات، ما يستدعي ضرورة رفع كفاءة الفنيين ، خصوصاً في مجال الإلكترونيات ومتابعة التكنولوجيا السريعة، بالإضافة إلى رفد سوق العمل بكفاءات مهنية قادرة على التطوير والتعديل، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية والهجينة والتكييف الصناعي وأجهزة التكييف الحديثة والشبكات الحاسوبية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023672154228985115

رابط إلكتروني لاطلاع المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل على نقاطهم

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الصفدي ونظيره القبرصي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون وتوسعته

5

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

الصفدي 2

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء القطري

32023120036271111326

المياه : الاجراءات الفنية والتقنية أخرت اصدار الفاتورة الشهرية

w

منحة يابانية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام

أخبار متعلقة
4202218171536495165697

مذكرة تفاهم بين التدريب المهني ومركز تصميم الألبسة

وزارة التربية والتعليم

التربية : خطة لزيادة نسبة التعليم المهني إلى 30% في عام 2030

1202329163747880942715

محافظة: نسعى إلى زيادة الالتحاق في التدريب المهني 5% سنويا

0

لقاء يبحث تأهيل الشباب مهنياً في المفرق