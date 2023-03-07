إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بالزرقاء، مشروع المهندس المهني.



وقال مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، إن إطلاق المشروع يأتي نظراً للتطور التكنولوجي في الأجهزة والمعدات، ما يستدعي ضرورة رفع كفاءة الفنيين ، خصوصاً في مجال الإلكترونيات ومتابعة التكنولوجيا السريعة، بالإضافة إلى رفد سوق العمل بكفاءات مهنية قادرة على التطوير والتعديل، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية والهجينة والتكييف الصناعي وأجهزة التكييف الحديثة والشبكات الحاسوبية.

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