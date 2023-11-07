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الثلاثاء، 07-11-2023 06:56 ص

إطلاق مشروع حوسبة عيادات مركز إصلاح وتأهيل ماركا

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة ومديرية الأمن العام مشروع حوسبة عيادات مركز إصلاح وتأهيل ماركا والذي تم تنفيذه بالتعاون فيما بينهما وبدعم من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمّان، وذلك عبر شريك الوزارة شركة الحوسبة الصحية " حكيم ".

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ويهدف مشروع الحوسبة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء لتصبح في سوية الخدمات الصحية المقدمة في المجتمع الأردني ودون النظر الى وضعهم القانوني.


وتهدف حوسبة عيادات مركز اصلاح وتأهيل ماركا إلى توثيق السيرة المرضية والعلاجات للنزلاء والحد من الإحالة الى المستشفيات والحصول على تغذية راجعة من المستشفيات والحد من هدر الادوية.


 




 

 


 

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