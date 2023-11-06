إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

الوكيل الإخباري -

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أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمشاركة وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن والجمعية العلمية الملكية مشروع " تطبيق ممارسات متكاملة متعلقة بكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف المطبقة في المنشآت الصناعية".ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية والتي تضمنت العديد من المبادرات الحكومية التي تعنى بدعم القطاعات الصناعية ومن أهمها مبادرة "تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الانشطة الصناعية والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية".ويهدف المشروع الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خدمات فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد ل 15 منشأة صناعية مستهدفا كافة القطاعات الصناعية في جميع محافظات المملكة مع مراعاة تخصيص نسب متفاوتة لحجوم المصانع المستفيدة “كبيرة ومتوسطة وصغيرة".وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع الى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية والتي تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق منافع اقتصادية للمصانع المستفيدة من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الكلف الانتاجية وتقليل كلف الامتثال للمعايير البيئية والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار وتحسين البصمة البيئية/الكربونية بالإضافة الى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من خلال الامتثال للمتطلبات العالمية للتمكن من الدخول لأسواق جديدة.