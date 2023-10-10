وزير المياه والسفير الألماني يبحثان استمرار التعاون في مجالات المياه

الوكيل الإخباري - التقى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيرترام فون مولتكه بحضور المستشار في السفارة ماريوس راو وبحث معه أوجه التعاون خاصة في مجال استكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين والية تعزيزها والإسراع بإنجازها.

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وأكد الجانبان على أهمية تعزيز هذا التعاون الطويل والمستمر بين الأردن وألمانيا والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.



وأشار أبو السعود إلى حرص وزارة المياه والري الدائم على أهمية تعزيز التعاون البناء والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا التعاون قد أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسينها وكذلك ساعدت القطاع على إدارة الموارد المائية الشحيحة وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين بالمياه في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية واللاجئين.



واستعرض الوزير التحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كواحد من أكثر القطاعات المائية فقرا وإرهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة وتحديات الفاقد المائي وارتفاع كلف التشغيل والطاقة وتحديات مياه الري والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة.



من ناحيته أعرب السفير الألماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بيرترام فون مولتكه عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبان، مؤكدا تقدير الجانب الألماني للأردن كشريك وثيق ومؤكدا استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة قطاع المياه .