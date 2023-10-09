الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة

الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لمتابعة التنسيق حول سبل وقف التصعيد في مدينة غزة ومحيطها.

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كما تلقّى الصفدي، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتين، تناول تطورات الأحداث والتدهور الخطير الذي تشهده مدينة غزة ومحيطها.



وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة، وحماية المدنيين، مشدداً على ضرورة إحياء العملية السلمية وعلى أساس حل الدولتين.