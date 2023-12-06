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الأربعاء، 06-12-2023 06:19 م

إطلاق ملتقى تجاري بين الأردن والنرويج لتعزيز فرص التعاون الاقتصادية

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الوكيل الاخباري - عقدت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمّان، الملتقى التجاري بين الأردن والنرويج، برئاسة عضو مجلس إدارة جمعية إدامة ماهر مطالقة.

وأكد مطالقة على العلاقات المتينة بين الأردن والنرويج التي تمتد لخمسين عامًا .

وأشار السفير النرويجي في الأردن إيسبن ليندباك، إلى أن هدف الملتقى هو بحث فرص التعاون الاقتصادية، والاستمرارية في بناء وتعزيز علاقات طويلة الأمد بين الدولتين تأكيدا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال الاقتصاد.

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