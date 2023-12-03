وزير البيئة يشارك في اجتماع حصيلة الجرد العالمي والتكيف

الوكيل الاخباري - شارك وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الأحد، في الاجتماع المتعلق بحصيلة الجرد العالمي والتكيف، على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP-28)، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في دبي.



وأكد الردايدة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، ضرورة بذل الجهود الجادة لتعزيز إجراءات التكيف وتعزيز قدرة العالم على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وضرورة التركيز على المجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم.

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