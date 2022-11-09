إطلاق منصة لاستقبال طلبات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إطلاق المنصة الالكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة http://industrialfund.jo/ والتي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الاستفادة للجهات المعنية متضمنة كافة البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.

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وتشتمل المنصة على كافة المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة لغايات الاستفادة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.



وقال الشمالي إن المحور الأول لعمل الصندوق يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبموجبه سيتم تقديم دعم مالي للشركة التي تنطبق عليها الأسس غير مسترد وبسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة التطوير.



وأضاف أن المحور الثاني لعمل الصندوق يختص بترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) حيث سيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.



وأشار الشمالي الى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض وتقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.



وقال إن برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة