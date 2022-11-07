التعليم العالي توضح حول المنح والقروض الجامعية

الوكيل الاخباري - أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، بخصوص المنح والقروض الجامعية.



وكتب الخطيب عبر “فيسبوك” مساء الاثنين، أن المنحة الجزئية أو القرض يغطي الطالب بـ(45) ساعة معتمدة فقط، وعلى مدى ثلاث فصول جامعية هي الفصل الثاني والصيفي والأول الذي يليه.



وأكد أنه وفي نهاية الفصل الأول الحالي تكون المنح الجزئية والقروض للعام الماضي قد انتهت، وعلى جميع الطلبة تقديم طلبات الآن خلال الفترة الرسمية التي ستنتهي بتاريخ 10 / 11 / 2022 لكي ينافسوا على تجديد هذه المنح والقروض.

وبين أن القرض يغطي 45 ساعة معتمدة، وبقدر ما يستفيد الطالب منه يتم التسديد مستقبلاً، موضحا أنه “لو أخذ الطالب من القرض 30 ساعة معتمدة فقط يقوم بسداد قيمة 30 ساعة معتمدة وليس 45 ساعة معتمدة”.



وأشار إلى أنه وفي نهاية الفصل الأول الحالي تنتهي المنحة الجزئية أو القرض، وإذا الطالب استفاد منها بعدد ساعات أقل من 45 ساعة معتمدة فإنه يفقد حقه فيها ولا ترحل للفصول القادمة، وعليه تقديم طلب جديد كما وضحنا في الفقرة الثانية أعلاه.



ونوه بأن طلب الاستفادة من المنح والقروض الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حالياً يشمل المنافسة على (منح أوائل المملكة، ومنح أوائل الألوية، ومنح مدارس جيوب الفقر، ومنح الديوان الملكي الهاشمي، ومنح الصندوق الأردني الهاشمي، ومنح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، والمنح الجزئية لطلبة البكالوريوس وطلبة الدبلوم المتوسط، وأخيراً قروض طلبة البكالوريوس).

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