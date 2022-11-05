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السبت، 05-11-2022 01:07 م

الحكومة: ندعم القمح والشعير والنخالة بـ 152 مليون دينار سنوياً

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان الدعم السنوي المقدر لهذا العام للقمح والشعير والنخالة 152 مليون دينار.
 
وأشار برماوي إلى أن الوزارة خفضت سعر الطحين اعتبارا من 1 /11 /2022 بمقدار 4.240 دينار/ للطن ليصبح سعر الطحين المدعوم 150.986 دينار/ طن.

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ولفت برماوي الى ان الوزارة خفضت سعر الطحين من بداية السنة وحتى تاريخه بمقدار 32.85 دينار / طن.
 
وبين أن قرار التخفيض جاء بهدف المحافظة على كلف إنتاج الخبز في ضوء زيادة أسعار الديزل والكاز حيث تتحمل الحكومة أي زيادة على كلف الإنتاج للمحافظة على أسعار الخبز.
 
وذكر أن وزارة الصناعة بداية كل شهر تقوم بتعديل أسعار مادة الطحين إذ يتم تخفيض أسعار الطحين مع ارتفاع أسعار الديزل (السولار) فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
 
وحسب برماوي فإن معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة القمح يبلغ نحو 90 ألف طن شهريا.

 




 

 


 

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